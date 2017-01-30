Роспотребнадзор опроверг эти сообщения.
В ведомстве подчеркнули, что информация о китайских мандаринах и бананах, зараженных вирусом гриппа или ротавирусной инфекцией, распространяется "через мессенджеры в ряде регионов". Однако, она не соответствует действительности.
В Роспотребнадзоре напомнили, что грипп передается непосредственно от человека к человеку. Основные пути передачи - воздушно-капельный и контактно-бытовой. При этом ведомство рекомендует мыть фрукты и овощи перед едой, чтобы избежать кишечных инфекций.
Источник Маяк
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