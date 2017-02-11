Это случилось накануне днем. Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», легковушка двигалась со стороны села в город. Из-за сложных погодных условий (метель и плохая видимость) девушка потеряла управление иномаркой.
Машину занесло, и она оказалась на «встречке», после чего произошло стокновение с фургоном Ивеко . Повреждения у авто оказались очень серьезными.
Кузов легковушки буквально смяло. На месте работали сотрудники МЧС. Медики осмотрели девушку водителя иномарки и с диагнозом "политравма" доставили в горбольницу №5.
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