Это случилось накануне днем. Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», легковушка двигалась со стороны села в город. Из-за сложных погодных условий (метель и плохая видимость) девушка потеряла управление иномаркой.

Машину занесло, и она оказалась на «встречке», после чего произошло стокновение с фургоном Ивеко . Повреждения у авто оказались очень серьезными.

Кузов легковушки буквально смяло. На месте работали сотрудники МЧС. Медики осмотрели девушку водителя иномарки и с диагнозом "политравма" доставили в горбольницу №5.

Фото Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)