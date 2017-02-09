В своём Instagram американская певица сообщила, что смогла удочерить двух девочек-близнецов из восточноафриканской республики Малави. Кроме того, в социальной сети она опубликовала совместный снимок с новыми членами семьи.
Напомним, у Мадонны уже есть четверо детей – старшая дочь Лурдес, сын режиссера Гая Ричи Рокко Джон, а также два приёмных ребёнка - Дэвид и Мерси.
Источник НСН
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