В своём Instagram американская певица сообщила, что смогла удочерить двух девочек-близнецов из восточноафриканской республики Малави. Кроме того, в социальной сети она опубликовала совместный снимок с новыми членами семьи.

Напомним, у Мадонны уже есть четверо детей – старшая дочь Лурдес, сын режиссера Гая Ричи Рокко Джон, а также два приёмных ребёнка - Дэвид и Мерси.