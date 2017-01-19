Обнародован список кандидатов на 2017 год, в котором есть представители КСДЮСШОР «Олимп». Перечень был утвержден заместителем министра спорта Российской Федерации М.В. Томиловой, а подписан президентом Российской федерации прыжков в воду А.В. Власенко и главным тренером сборной С.Б. Моисеевой.

В него вошли наши прыгуны в воду, а именно:

Кандрашин Александр Владимирович (основной состав);

Давыдов Алексей Дмитриевич (резерв основного состава, юниоры до 19 лет);

Абдулатипова Заира Нурмагомедовна (резерв основного состава, девушки до 16 лет);

Серебряков Андрей Олегович (резерв основного состава, юноши до 16 лет).