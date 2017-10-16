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16 октября 2017
11:13:41

В Сбербанке сообщили о снижении процентных ставок по потребительским кредитам

Сбербанк снижает процентные ставки по ряду кредитов, также упрощаются условия потребительского кредитования.

«Снижение составило 1 п. п. по продукту «Потребительский кредит без обеспечения» и 0,4—1,4 п. п. по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Отмечается, что теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту под поручительство физлиц и потребительскому кредиту без обеспечения одинакова — 12,9% — и больше не зависит от срока кредитования.

Ранее сообщалось, что Сбербанк в 2018 году собирается запустить систему оценки заёмщиков по психометрическим моделям в социальных сетях.

10 августа стало известно, что Сбербанк снижает процентные ставки по жилищным кредитам на покупку квартир в новостройках и на вторичном рынке. 3 июля Сбербанк снизил ставки по большинству кредитных карт на 2—6 п. п.

 

Источник RT




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