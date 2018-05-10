Торжественная церемония приветствия легендарного трофея состоится 13 мая на площади Куйбышева. Уникальное событие знаменует собой финишную прямую, на которую выходит подготовка к главному футбольному событию планеты.

С 13 по 14 мая Кубок будет выставлен на площади Куйбышева в специальном шатре, где увидеть его собственными глазами и сделать памятную фотографию сможет любой желающий. Всего Официальный Кубок пробудет в Самаре 3 дня. Областная столица станет четвертой остановкой в маршруте Тура Кубка после Владивостока, Новосибирска и Екатеринбурга.

Затем легендарный трофей посетит еще 5 российских городов: Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву.

Фото: группа Самара-Арена ВК