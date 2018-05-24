Он приехал из Курской таможни, где эффективно используется для обнаружения наркотиков, оружия, взрывчатых веществ и других запрещённых предметов. Рентгеноскопические машины без вскрытия и разгрузки за считанные минуты покажут изображение транспортного средства и перевозимых в нем товаров.
Теперь все крупногабаритные грузы и автомобили, следующие в зону стадиона, пройдут дополнительный контроль. Планируется, что объекты для досмотра будут определять сотрудники полиции, отвечающие за обеспечение безопасности на турнире. Запуск в эксплуатацию мобильного комплекса запланирован на 25 мая.
Фото: таможня Самарской области
ДТП произошло в жилой зоне на бульваре Кулибина накануне днем
Вызов поступил из дома по адресу ул. Автостроителей, 1
Методические рекомендации к 1 июня будут направлены во все регионы
В это воскресенье Автоград посетят Расул Мирзаев «Чёрный Тигр» и Олег Борисов «Домкрат»
На месте обнаружено тело погибшего человека
Роспотребнадзор составил список нежелательных продуктов
Вслед за переходом на электронные паспорта автомобилей появится и электронный формат одобрения типа транспортного средства