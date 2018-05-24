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24 мая 2018
07:49:22

В Самару прибыл мобильный комплекс для досмотра всех грузов чемпионата мира

Он приехал из Курской таможни, где эффективно используется для обнаружения наркотиков, оружия, взрывчатых веществ и других запрещённых предметов. Рентгеноскопические машины без вскрытия и разгрузки за считанные минуты покажут изображение транспортного средства и перевозимых в нем товаров.

Теперь все крупногабаритные грузы и автомобили, следующие в зону стадиона, пройдут дополнительный контроль. Планируется, что объекты для досмотра будут определять сотрудники полиции, отвечающие за обеспечение безопасности на турнире. Запуск в эксплуатацию мобильного комплекса запланирован на 25 мая.

Фото: таможня Самарской области




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