О ЧП рассказали в полиции региона. Там отметили, что 15-летний подросток также принес с собой дымовые факелы, которые разбросал в коридоре учебного заведения на улице Советской Армии. Пострадавших нет.

Прибывшие в школу инспекторы по делам несовершеннолетних опросили учащихся в присутствии их законных представителей. Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.