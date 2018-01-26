О ЧП рассказали в полиции региона. Там отметили, что 15-летний подросток также принес с собой дымовые факелы, которые разбросал в коридоре учебного заведения на улице Советской Армии. Пострадавших нет.
Прибывшие в школу инспекторы по делам несовершеннолетних опросили учащихся в присутствии их законных представителей. Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Пакет с ребенком нашли на улице Ставропольской в областной столице
39-летний житель нашей губернии пытался зарегистрироваться в аэропорту на рейс Самара — Стамбул
Об этом сообщили в администрации со ссылкой на Центр занятости населения
Ежегодно на предприятиях Самарского филиала «Т Плюс» реализуются десятки природоохранных мероприятий
Квалификационный матч третьего тура на Евро-2018 состоится 21 марта.
Состав игроков, которые поедут в корейский Пхенчхан, назвал тренерский штаб во главе с Олегом Знарком.
Мальчик объяснил свой поступок попыткой привлечь внимание родителей