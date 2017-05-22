По информации ЕДДС, они ожидаются ночью 23 мая. Столбики термометров опустятся до -2°С.
Холод усилит северный ветер 7-12 м/с. Местами по области пройдет дождь, поэтому водителям следует соблюдать осторожность - возможно образование гололедицы.
Днем воздух прогреется до +15°C.
В полиции региона левушку объявили в розыск
Продолжается активная работа по взысканию административных штрафов
Это связано с проходящим в городе ремонтом дорог
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Авария произошла сегодня утром на Жигморе
Речь идёт о нарушении покоя граждан, в том числе при проведении ремонтных работ.
Накануне, 21 мая, по всей России отметили праздник бега