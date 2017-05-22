По информации ЕДДС, они ожидаются ночью 23 мая. Столбики термометров опустятся до -2°С.



Холод усилит северный ветер 7-12 м/с. Местами по области пройдет дождь, поэтому водителям следует соблюдать осторожность - возможно образование гололедицы.



Днем воздух прогреется до +15°C.