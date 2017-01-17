На Рощинском полигоне проходит военный сбор, в рамках которого стрелков проверяют на профессионализм при выполнении служебно-боевых задач.

В ходе сбора военнослужащие из воинских частей, дислоцированных в регионах Урала, Поволжья и Сибири, отработали на незнакомом для них полигоне действия по выживанию в длительном отрыве от главных сил, маскировку основных и запасных боевых позиций во флангах противника, совершили многокилометровые марши по заданным координатам, пресекли попытки условных незаконных вооруженных формирований выйти из окружения.

В ближайшее время снайперам предстоит показать свои умения и навыки в ночных маневрах и сложных погодных условиях. Сбор продлится до 20 января, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Фото: http://structure.mil.ru