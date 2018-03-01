Машину с грузом под управлением гражданина Республики Казахстан остановили на пограничном пункте пропуска «Маштаково». Партия ароматизированного табака, произведенного в Швеции, насчитывала 52800 банок.
На упаковке отсутствовали акцизные марки, идентификационные знаки или иные обозначения, которые используются для подтверждения легальности ввоза товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Общий вес партии составил 1476 кг, ориентировочная стоимость – более 19 млн рублей.
Оренбургская таможня в отношении перевозчика возбудила административное дело, табак был изъят.
Фото: http://ptu.customs.ru
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Причиненный материальный ущерб, предварительно, составил более 1 млн рублей.
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