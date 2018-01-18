На эти цели федеральный бюджет выделил нам 410 млн рублей. Напомним, право на получение выплат получают родители первенцев, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума.

В Самарской области эта величина составит 16608 рублей. Само пособие соответствует прожиточному минимуму ребенка в нашем регионе — 9967 рублей, напомнили в правительстве губернии, а первые выплаты начнутся уже в феврале.

По прогнозам, в этом году численность рожденных или усыновленных первых детей достигнет 14 тысяч, а на соцвыплату смогут рассчитывать более 70% из них.