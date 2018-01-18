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18 января 2018
09:28:31

В Самарскую область пришли деньги на выплаты по рождению первого ребенка

На эти цели федеральный бюджет выделил нам 410 млн рублей. Напомним, право на получение выплат получают родители первенцев, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума.

В Самарской области эта величина составит 16608 рублей. Само пособие соответствует прожиточному минимуму ребенка в нашем регионе — 9967 рублей, напомнили в правительстве губернии, а первые выплаты начнутся уже в феврале.

По прогнозам, в этом году численность рожденных или усыновленных первых детей достигнет 14 тысяч, а на соцвыплату смогут рассчитывать более 70% из них.




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