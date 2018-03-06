Президент РФ посетит нашу губернию завтра, 7 марта, чтобы проинспектировать готовность региона к чемпионату мира по футболу. Информацию о визите «Известиям» подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава государства намерен встретиться с исполняющим обязанности губернатора Дмитрием Азаровым и, возможно, посетить стадион «Самара-Арена», на котором летом пройдут матчи мундиаля. Также ожидается, что президент заглянет в новый многопрофильный госпиталь Самары и встретится с женщинами-предпринимателями.

После череды назначений временно исполняющих обязанности губернаторов, состоявшихся осенью прошлого года, Владимир Путин не раз посещал субъекты, где работают назначенные им врио губернаторов. Дмитрий Азаров был назначен главой региона 25 сентября 2017 года. До этого он представлял исполнительную власть Самарской области в Совете Федерации, а с 2010 по 2014 год занимал пост мэра Самары.