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03 апреля 2018
11:37:49

В Самарскую область прибыли представители посольства Бельгии в РФ

Сегодня глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с делегацией. Стороны обсудили перспективные вопросы экономического и культурного сотрудничества, развитие работы в рамках действующих соглашений, а также предстоящий чемпионат мира по футболу.

Как отметили в департаменте информационной политики регионального правительства, значимой темой встречи стало взаимодействие в сфере науки и образования. Посол Королевства Жан Артур Режибо отметил большой потенциал взаимной работы с университетами Самарской области в сфере научных исследований.

Фото:департамент информационной политики регионального правительства




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