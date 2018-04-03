Сегодня глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с делегацией. Стороны обсудили перспективные вопросы экономического и культурного сотрудничества, развитие работы в рамках действующих соглашений, а также предстоящий чемпионат мира по футболу.
Как отметили в департаменте информационной политики регионального правительства, значимой темой встречи стало взаимодействие в сфере науки и образования. Посол Королевства Жан Артур Режибо отметил большой потенциал взаимной работы с университетами Самарской области в сфере научных исследований.
Фото:департамент информационной политики регионального правительства
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