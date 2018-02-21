Вместе с главой региона Дмитрием Азаровым зампред правительства РФ уже осмотрел взлетно-посадочную полосу и одну из аварийно-спасательных станций в аэропорту Курумоч, модернизированную к чемпионату мира по футболу. Готовность объекта составляет 96%. Основная цель визита Виталия Мутко - оценить готовность всей Самары к предстоящему футбольному первенству планеты.

Фото: Департамент информационной политики‏ правительства губернии