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21 февраля 2018
12:44:39

В Самарскую область прибыл Виталий Мутко

Вместе с главой региона Дмитрием Азаровым зампред правительства РФ уже осмотрел взлетно-посадочную полосу и одну из аварийно-спасательных станций в аэропорту Курумоч, модернизированную к чемпионату мира по футболу. Готовность объекта составляет 96%. Основная цель визита Виталия Мутко - оценить готовность всей Самары к предстоящему футбольному первенству планеты.

Фото: Департамент информационной политики‏ правительства губернии

 




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