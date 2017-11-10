слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
10 ноября 2017
09:30:30

В самарском регионе вырос налог на имущество

Цифры за 2017 год по сравнению с 2016 годом увеличились на 20%. Это связано с ростом поправочного коэффициента, сообщает 63.ru со ссылкой на начальника отдела налогообложения имущества областного Управления ФНС Оксану Калакову.

Сумма налога, рассчитанная от кадастровой стоимости, как правило, значительно выше рассчитываемой от инвентаризационной стоимости. В связи с этим в области установили поправочный коэффициент. По словам Калаковой, он будет действовать в течение 5 лет, при этом максимального значения достигнет в 2018 году.

Отмечается, что в Самарской области зафиксирована одна из наиболее высоких ставок на имущество. Она составляет 0,3% от кадастровой стоимости жилья.

Между тем, рассылка налоговых уведомлений завершена. Жители региона еще продолжают получать письма из Красноярска, а не из Самары. Именно там в этом году базируется ФКУ «Налог-Сервис». В прошлом году письма приходили из Нижнего Новгорода. Налогоплательщиков просят не удивляться.

Уплатить налоги – как имущественные, так и транспортные, - надо до 1 декабря.




Последние новости Тольятти

10 ноября
13:08
Погода в Тольятти на выходные: Возможны осадки, но еще до +5

Скажется влияние циклона с запада, откуда потянутся поля облачности и небольших очаговых осадков...

10 ноября
12:58
В Тольятти появилась "Лада Веста" в полицейском «мундире»

Автомобиль немного доработан...

10 ноября
12:22
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для некурящих на 5 часов

Сейчас рабочая неделя составляет 40 часов...

10 ноября
12:18
Продажа билетов в плацкарт может возобновиться в ближайшие дни

Билеты не продают с 3 ноября...

10 ноября
11:59
На дорогах Тольятти собираются провести операцию «Маяк»

Она состоится 14 ноября, сообщили в ГИБДД...

10 ноября
11:48
Тольяттинских студентов могут выселить из самарских общежитий

На период проведения чемпионата мира по футболу их место займут сотрудники Росгвардии и полицейские...

10 ноября
11:41
Скончался Михаил Задорнов

Он страдал онкологическим заболеванием...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+