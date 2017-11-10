Цифры за 2017 год по сравнению с 2016 годом увеличились на 20%. Это связано с ростом поправочного коэффициента, сообщает 63.ru со ссылкой на начальника отдела налогообложения имущества областного Управления ФНС Оксану Калакову.

Сумма налога, рассчитанная от кадастровой стоимости, как правило, значительно выше рассчитываемой от инвентаризационной стоимости. В связи с этим в области установили поправочный коэффициент. По словам Калаковой, он будет действовать в течение 5 лет, при этом максимального значения достигнет в 2018 году.

Отмечается, что в Самарской области зафиксирована одна из наиболее высоких ставок на имущество. Она составляет 0,3% от кадастровой стоимости жилья.

Между тем, рассылка налоговых уведомлений завершена. Жители региона еще продолжают получать письма из Красноярска, а не из Самары. Именно там в этом году базируется ФКУ «Налог-Сервис». В прошлом году письма приходили из Нижнего Новгорода. Налогоплательщиков просят не удивляться.

Уплатить налоги – как имущественные, так и транспортные, - надо до 1 декабря.