4 ноября в Самарской области стартует общественное голосование в рамках акции «Народное признание 2017». Акция проводится в Самарской области десятый год, и ее основная задача — определить самых достойных людей губернии среди тех, кто достиг значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности.

Жители Тольятти могут проголосовать за номинантов на сайтах www.mincult.samregion.ru, www.samregion.ru, а также в пунктах голосования.

Голосование продлится до 17 ноября. Пункты голосования будут работать ежедневно с 9:00 до 18:00.