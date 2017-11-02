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02 ноября 2017
15:25:46

В самарском регионе выбирают самых достойных людей

4 ноября в Самарской области стартует общественное голосование в рамках акции «Народное признание 2017». Акция проводится в Самарской области десятый год, и ее основная задача — определить самых достойных людей губернии среди тех, кто достиг значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности.

Жители Тольятти могут проголосовать за номинантов на сайтах www.mincult.samregion.ru, www.samregion.ru, а также в пунктах голосования.
 
Голосование продлится до 17 ноября. Пункты голосования будут работать ежедневно с 9:00 до 18:00.



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