4 ноября в Самарской области стартует общественное голосование в рамках акции «Народное признание 2017». Акция проводится в Самарской области десятый год, и ее основная задача — определить самых достойных людей губернии среди тех, кто достиг значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности.
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