О том, что проблема детского дорожно-транспортного травматизма на территории нашего города серьезно обострилась, свидетельствует статистика. В этом году в Тольятти зарегистрировано 43 ДТП с участием детей, 18 несовершеннолетних пострадали на дорогах только за последние 2 недели.
Акция «Внимание, дети! Летние каникулы!» будет проводиться с 23 мая по 10 июня, чтобы снизить уровень аварийности с участием детей, привлечь внимание родителей, воспитателей и учителей к этой проблеме. Сотрудники Госавтоинспекции уже начали проводить рейды, беседы и другие профилактические мероприятия.
Это следует из приказа минстроя, который начнет действовать с 26 мая
На спортивном объекте сделали ремонт, и теперь предстоит его сдача "Оргкомитету-2018".
«Фотон 601» способен летать без спутниковой навигации
Подведены итоги всероссийского исследования, проведенного Роскачеством совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором.
Большой православный праздник отмечается 26 мая
Правительство изложило свои планы в документе, направленном в ВТО
Это благотворительный турнир, который проведут 17 июня в Москве