О том, что проблема детского дорожно-транспортного травматизма на территории нашего города серьезно обострилась, свидетельствует статистика. В этом году в Тольятти зарегистрировано 43 ДТП с участием детей, 18 несовершеннолетних пострадали на дорогах только за последние 2 недели.

Акция «Внимание, дети! Летние каникулы!» будет проводиться с 23 мая по 10 июня, чтобы снизить уровень аварийности с участием детей, привлечь внимание родителей, воспитателей и учителей к этой проблеме. Сотрудники Госавтоинспекции уже начали проводить рейды, беседы и другие профилактические мероприятия.