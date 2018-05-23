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23 мая 2018
11:45:07

В Самарском регионе стартовало профилактическое мероприятие «Внимание – дети! Летние каникулы!»

О том, что проблема детского дорожно-транспортного травматизма на территории нашего города серьезно обострилась, свидетельствует статистика. В этом году в Тольятти зарегистрировано 43 ДТП с участием детей, 18 несовершеннолетних пострадали на дорогах только за последние 2 недели.

Акция  «Внимание, дети! Летние каникулы!» будет проводиться с 23 мая по 10 июня, чтобы снизить уровень аварийности с участием детей, привлечь внимание родителей, воспитателей и учителей к этой проблеме.  Сотрудники Госавтоинспекции уже начали проводить рейды, беседы и другие профилактические мероприятия.




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