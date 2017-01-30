В минувшую среду коллегия присяжных большинством голосов вынесла обвинительный вердикт, после его обсуждения теперь назовут сроки, которые получат участники расправы.

Обвиняемыми по делу об убийстве шести человек – экс-начальника полиции Сызрани Гошта, его жены, родителей, брата и племянницы являются четверо жителей Самарской области — Ахмадов, Фаталиев, Бабаев и Зохрабов. Им вменяли разбой, убийство двух или более лиц и покушение на убийство ребенка.

Вину они признали частично – забили спящих людей палками. Потом вынесли имущество на 200 тысяч рублей, а еще пытались угнать Renault Duster хозяина. Еще одной 7-летней племяннице Андрея Гошта удалось выжить.

Коллегия присяжных решила – подсудимые виновны, но двое все-таки заслуживают снисхождения. Это значит лишь, что им не может быть назначено наказание свыше двух третей от максимального срока, предусмотренного санкцией уголовной статьи. Гособвинение сегодня выскажется о конкретных сроках наказания и после этого суд удалится для вынесения приговора. Прессы в процессе нет, суд проходит в закрытом режиме.

Резонансное убийство в поселке Ивашевка под Сызранью было совершено в конце апреля прошлого года. Преступников тогда удалось задержать в короткие сроки.