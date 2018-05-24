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24 мая 2018
10:55:49

В самарском микрорайоне Крутые Ключи прогремел взрыв в жилом доме

Об этом сообщает группа «Спасение». На месте обнаружено тело погибшего человека, здесь уже работают все экстренные службы.

ЧП произошло сегодня утром на третьем этаже жилого дома на бульваре И. Финютина. Очевидцы рассказывают, что из окна дома вырывались языки пламени и черный дым. Жители выложили фотографии в социальные сети.

По информации областного ГУ МЧС, вызов поступил в 7:58. На место ЧП выехали 7 единиц спецтехники, 22 человека личного состава. В квартире горели домашние вещи. В 8:26 пожар был ликвидирован.

Источники в региональном СУ СКР сообщают, в квартире обнаружен труп мужчины 1961 года рождения. Имеются признаки самоубийства. Назначено проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз. Они должны выяснить - был ли включен газ в квартире, почему произошел хлопок и пожар. Отмечается, что погибший не был владельцем жилплощади. Квартира принадлежала его умершему брату.

AФото: Спасение...




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