Сообщение об этом в полиции получили минувшей ночью. По адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники органов установили личность погибшего– это местный житель 1991 года рождения. Довольно быстро удалось установить и убийцу.
В настоящее время предполагаемый подозреваемый задержан. Им оказался мужчина 1993 года рождения. По предварительным данным, инцидент произошел в ходе пьяного конфликта. Работа на месте происшествия продолжается.
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