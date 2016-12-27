Сообщение об этом в полиции получили минувшей ночью. По адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники органов установили личность погибшего– это местный житель 1991 года рождения. Довольно быстро удалось установить и убийцу.

В настоящее время предполагаемый подозреваемый задержан. Им оказался мужчина 1993 года рождения. По предварительным данным, инцидент произошел в ходе пьяного конфликта. Работа на месте происшествия продолжается.