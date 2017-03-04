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04 марта 2017
07:16:06

В самарском гараже нашли мертвого мужчину

Бригаду  "скорой помощи" выхвали очевидцы на  ул. Луганская (частный сектор). Но, к сожалению, врачи были уже бессильны. Они констатировали смерть 32-летнего мужчины. Тело было обнаружено в гараже, умерший человек сидел за рулем. Предположительно, он отравился выхлопными газами работающего двигателя.

Нашла мужчину хозяйка гаража, сообщает группа "Спасение 24 Самара, Новокуйбышевск, Тольятти".  Она и вызвала "скорую". Сам погибший был прописан по другому адресу.  Был это суицид или трагическая случайность теперь выясняют правоохранители и судмедэксперты.




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