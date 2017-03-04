Бригаду "скорой помощи" выхвали очевидцы на ул. Луганская (частный сектор). Но, к сожалению, врачи были уже бессильны. Они констатировали смерть 32-летнего мужчины. Тело было обнаружено в гараже, умерший человек сидел за рулем. Предположительно, он отравился выхлопными газами работающего двигателя.
Нашла мужчину хозяйка гаража, сообщает группа "Спасение 24 Самара, Новокуйбышевск, Тольятти". Она и вызвала "скорую". Сам погибший был прописан по другому адресу. Был это суицид или трагическая случайность теперь выясняют правоохранители и судмедэксперты.
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