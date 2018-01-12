Судя по всему, на улицу его вынесли глубокой ночью – малыша обнаружили под утро, около 4 часов. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, малыша отвезли в больницу и поместили в реанимационное отделение. Однако позже он скончался.

По факту произошедшего в следственно управлении СКР по Самарской области проводится проверка. Полиция занялась розыском причастных в преступлению, и всех, кто владеет какой-либо информацией, просит обратиться в дежурную часть ОП №1 УМВД России по г.Самаре по телефону 8 (846) 995-86-88, ДЧ главка 278-22-22 или 02.