Житель Сызрани попался на растрате вверенных ему материальных ценностей. По версии следствия, в прошлом году мужчина неоднократно вносил в документы недостоверные сведения о расходовании казенного горючего.

Иными словами, он просто списывал бензин и заправлял им личный автомобиль. Сумму нанесенного ущерба оценили в 4500 рублей, сообщили в транспортной полиции ПФО. Мужчина полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело, растратчику грозит до шести лет тюрьмы.