Предприятие, которое начнет работать в селе Екатериновка Безенчукского района, получило название «Возрождение». Его сотрудники будут заниматься воспроизводством молоди стерляди и щуки, а затем выращенные рыбки отправятся в Волгу пополнять водные биоресурсы.

Торжественное открытие предприятия состоится завтра, 14 февраля. В церемонии примет участие заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Он посетит Самарскую область с рабочим визитом и проведет здесь совещание по проблемным вопросам и перспективам развития рыбохозяйственного комплекса ПФО.