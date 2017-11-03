Они шли в регионе с 24 октября по 2 ноября. Работу отделов и служб пенитенциарной системы Самарской области проверяла комиссия ФСИН России. Повышенное внимание проверяющие уделили устранению недостатков, выявленных в ходе предыдущего инспектирования в 2016 году.

Результаты проверки были доведены до сотрудников аппарата управления, а также начальников исправительных учреждений на служебном совещании. Была отмечена положительная динамика в работе по всем направлениям деятельности, которые вызвали нарекания во время инспекторской проверки год назад.