Они шли в регионе с 24 октября по 2 ноября. Работу отделов и служб пенитенциарной системы Самарской области проверяла комиссия ФСИН России. Повышенное внимание проверяющие уделили устранению недостатков, выявленных в ходе предыдущего инспектирования в 2016 году.
Результаты проверки были доведены до сотрудников аппарата управления, а также начальников исправительных учреждений на служебном совещании. Была отмечена положительная динамика в работе по всем направлениям деятельности, которые вызвали нарекания во время инспекторской проверки год назад.
Наталья Каштанова удостоена премии Национальной медицинской палаты в номинации «Земский доктор»
За год продажи упали почти на 5% в натуральном выражении
Судебные приставы отправят на реализацию «Porsche Cayenne S» 2004 года выпуска,
Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения
42-летний водитель автомобиля «Ford» выехал на «встречку»
Вам готовы предложить бесплатное обучение на бюджетных местах
Качество проведения работ накануне оценили специалисты департамента дорожного хозяйства