Министерство связи и массовых коммуникаций РФ разрешило использование единого номера на территории губернии операторам связи «Ростелеком», МТС и МегаФон. Ранее такое разрешение получили Теле 2 и Билайн. До конца ноября всем участникам процесса необходимо завершить опытную эксплуатацию системы.
Каждый оператор обязан будет обеспечить передачу информации о месте нахождения абонента при вызовах и SMS-сообщениях на номер «112». Развитие этой системы необходимо в тех муниципалитетах региона, которые будут задействованы в проведении Чемпионата мира по футболу. Это Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Волжский, Красноярский и Ставропольский районы.
Карета службы «03» угодила в аварию сегодня утром неподалеку от детской многопрофильной больницы (фото)
Спасателями Центра Гражданской Защиты был отработан очередной «детский вызов».
Об этом сообщают очевидцы (фото)
Указ об этом подписал президент России Владимир Путин
Церемония вручения состоялась накануне в Кремле
Речь идет о напитке, что производится из сухого молока и воды
Бесплатно отдохнуть и поправить здоровье могут юные жители города в возрасте от 6 до 18 лет