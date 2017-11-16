Министерство связи и массовых коммуникаций РФ разрешило использование единого номера на территории губернии операторам связи «Ростелеком», МТС и МегаФон. Ранее такое разрешение получили Теле 2 и Билайн. До конца ноября всем участникам процесса необходимо завершить опытную эксплуатацию системы.

Каждый оператор обязан будет обеспечить передачу информации о месте нахождения абонента при вызовах и SMS-сообщениях на номер «112». Развитие этой системы необходимо в тех муниципалитетах региона, которые будут задействованы в проведении Чемпионата мира по футболу. Это Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Волжский, Красноярский и Ставропольский районы.