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16 ноября 2017
07:46:34

В Самарской области завершается построение системы экстренных вызовов «112»

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ разрешило использование единого номера на территории губернии операторам связи «Ростелеком», МТС и МегаФон. Ранее такое разрешение получили Теле 2 и Билайн.  До конца ноября всем участникам процесса необходимо завершить опытную эксплуатацию системы.  

Каждый оператор обязан будет обеспечить передачу информации о месте нахождения абонента при вызовах и SMS-сообщениях на номер «112». Развитие этой системы необходимо в тех муниципалитетах региона, которые будут задействованы в проведении Чемпионата мира по футболу. Это Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Волжский, Красноярский и Ставропольский районы.




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