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16 февраля 2017
07:17:41

В Самарской области запущен в эксплуатацию уникальный завод

Он будет  воспроизводить мальков стерляди и щуки. Это первый государственный рыборазводный завод, который был построен в России за последние 15 лет и не имеющий аналогов во всем Волжском бассейне. Предприятие расположено в селе Екатериновка Безенчукского района.

Объект создан для сохранения и восстановление запасов водных биоресурсов в Саратовском водохранилище. Мощность предприятия - 2 млн штук молоди стерляди и 3 млн 600 тысяч щуки в год. Это высокоэффективное, полносистемное рыбоводное хозяйство, оснащенное современным автоматизированным оборудованием.  

 «Состоявшееся открытие завода, работа которого нацелена на увеличение биологических запасов для промышленного вылова, в конечном итоге направлена на  повышение продовольственной безопасности страны. В регионе принято решение о разработке областной программы по развитию аквакультуры, – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.

- Будут определены основные направления на ближайшие годы, будем искать источники финансирования для того, чтобы насытить программу финансовыми средствами. У нас есть хорошие примеры форелевых и карповых хозяйств, они выходят на широкий рынок и имеют торговые точки в городах нашей губернии. Все это мы, безусловно, должны стимулировать, поскольку наша основная задача – обеспечить население качественной свежей продукцией собственного производства».




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