В суд с исковым заявлением обратилась Сызранская транспортная прокуратура. Видео, пропагандирующее смертельно опасное увлечение молодежи - «зацепинг» - обнаружили в сети сотрудники надзорного органа.
Они напоминают, что такие действия, как стояние на подножках и переходных площадках поездов, проезд в местах, не приспособленных для этого, подъем граждан на крыши железнодорожного состава запрещены законом, и за нарушение предусмотрена административная ответственность.
А в найденном ролике фигурируют подростки, которые могут побудить к подобным действиям других несовершеннолетних, которые в силу возраста склонны к совершению таких «геройских» поступков.
После вступления судебного решения в силу прокуратура примет меры, чтобы изъять это видео из сети.
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