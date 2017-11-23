В суд с исковым заявлением обратилась Сызранская транспортная прокуратура. Видео, пропагандирующее смертельно опасное увлечение молодежи - «зацепинг» - обнаружили в сети сотрудники надзорного органа.

Они напоминают, что такие действия, как стояние на подножках и переходных площадках поездов, проезд в местах, не приспособленных для этого, подъем граждан на крыши железнодорожного состава запрещены законом, и за нарушение предусмотрена административная ответственность.

А в найденном ролике фигурируют подростки, которые могут побудить к подобным действиям других несовершеннолетних, которые в силу возраста склонны к совершению таких «геройских» поступков.

После вступления судебного решения в силу прокуратура примет меры, чтобы изъять это видео из сети.