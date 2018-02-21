Это сделано для недопущения распространения ОРВИ и гриппа в организованных детских коллективах, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. За последнюю неделю число заболевших гриппом и ОРВИ в губернии выросло на 13% и достигло 16485 случаев.

Превышение недельных эпидемических порогов в возрастной группе от 7 до 14 лет составляет сейчас 22%, от 15 лет – 14%. Лабораторный мониторинг показывает, что в структуре положительных находок преобладает доля вирусов гриппа. На прошедшей неделе она составила 80%.

В Роспотребнадзоре также отмети ли, что частично приостановлен учебный процесс в 366 классах 69-ти школ и 46 группах 35-ти дошкольных учреждений, 4 классах 1-ой школы-интерната.

Что касается Тольятти, то по данным департамента образования, полностью закрытых на карантин учреждений в городе нет, но есть 7 школ и 2 детских сада, где частично не принимают детей отдельные классы и группы.