Об этом сообщает TLTgorod, ссылаясь на начальника РЭО ОГИБДД Тольятти Дениса Гусева.
По его словам, тольяттинским водителям начали выдавать госномера серии «82» - это регион Республика Крым. Поступление в Самарскую область госномеров 82-ого региона связано с небольшим объемом выдачи госномеров в Крыму. Соответственно, в Крыму имеется большой объем неиспользованных госномеров, считает Гусев.
Он напомнил, что сейчас не имеет значения, где именно на территории России регистрируется транспортное средство, и соответственно номер региона перестал быть привязанным к месту проживания автовладельцев, база автовладельцев единая.
Серия «163» навсегда ушла в историю. Ее выдавали порядка 10 лет, столько же перед этим была серия «63».
Когда и какая серия придет на смену «82-ой», в РЭО Тольятти пока не знают, добавляет издание.
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