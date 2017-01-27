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27 января 2017
11:08:35

В Самарской области закончились госномера серии «163»

Об этом сообщает TLTgorod, ссылаясь на начальника РЭО ОГИБДД Тольятти Дениса Гусева.

По его словам, тольяттинским водителям начали выдавать госномера серии «82» - это регион Республика Крым. Поступление в Самарскую область госномеров 82-ого региона связано с небольшим объемом выдачи госномеров в Крыму. Соответственно, в Крыму имеется большой объем неиспользованных госномеров, считает Гусев.

Он напомнил, что сейчас не имеет значения, где именно на территории России регистрируется транспортное средство, и соответственно номер региона перестал быть привязанным к месту проживания автовладельцев, база автовладельцев единая.

Серия «163» навсегда ушла в историю. Ее выдавали порядка 10 лет, столько же перед этим была серия «63».

Когда и какая серия придет на смену «82-ой», в РЭО Тольятти пока не знают, добавляет издание.




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