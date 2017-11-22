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22 ноября 2017
11:40:21

В Самарской области зафиксированы два случая псевдо-минирования

Как сообщили в ГУ МВД региона, в полицию поступили ложные сообщения о готовящихся взрывах: один – в жилом доме Самары, другой - в административном здании Сызрани. В ходе проверочных мероприятий ничего опасного там обнаружено не было.

Вскоре сотрудники полиции определили номера, с которых были произведены телефонные звонки и задержали предполагаемых злоумышленников – мужчин 40 и 39 лет. В первом случае, как установили полицейские, подозреваемый позвонил с телефона своего приятеля, чтобы «подставить» его, а во втором звонивший находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить мотив своего поступка.

В отношении них возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают: ложное сообщение об акте терроризма преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Не имеет значения, как сообщение было передано – устно, письменно, с использованием технических средств связи, лично или через других лиц.

В результате подобных действий гражданам и государству наносится серьезный материальный ущерб. Проводятся проверки, принимаются неотложные меры по поиску взрывных устройств. Граждане, задержанные за ложные сообщения о минировании, привлекаются к ответственности по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ее санкция предусматривает крупный штраф или лишение свободы на срок до 3-х лет. Статья действует в отношении лица, достигшего ко времени совершения преступления 14 лет.




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