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28 декабря 2016
11:13:24

В Самарской области задержана банда угонщиков машин премиум-класса

Автомобили готовили для продажи в других регионах страны.

Так, в Самаре за 2 декабрьские недели были угнаны 3 дорогие иномарки - черный Lexus RX350 и 2 Toyota Land Cruiser. Полиция проверила места "авторазборов" и гаражные массивы, где могли скрывать украденные автомобили. В результате в одном из ангаров сотрудники уголовного розыска обнаружили все три похищенные автомашины.

Фото: 63.mvd.ru

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лиц, которые могут быт причастны к угонам. Задержание подозреваемых проходило при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" ГУ МВД России по Самарской области. Задержанными оказались двое мужчин – одному 30, другому 32.

В настоящее время в отношении них по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения по стражу.




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