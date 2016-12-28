Автомобили готовили для продажи в других регионах страны.

Так, в Самаре за 2 декабрьские недели были угнаны 3 дорогие иномарки - черный Lexus RX350 и 2 Toyota Land Cruiser. Полиция проверила места "авторазборов" и гаражные массивы, где могли скрывать украденные автомобили. В результате в одном из ангаров сотрудники уголовного розыска обнаружили все три похищенные автомашины.

Фото: 63.mvd.ru

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лиц, которые могут быт причастны к угонам. Задержание подозреваемых проходило при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" ГУ МВД России по Самарской области. Задержанными оказались двое мужчин – одному 30, другому 32.

В настоящее время в отношении них по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения по стражу.