37-летний мужчина подозревается в том, что выносил добро из частных домов Самары, Тольятти, Жигулевска, Красноярского и Ставропольского районов. На его счету может быть не менее 38 преступных эпизодов. Общий причиненный ущерб превысил 2 миллиона рублей.

Сейчас предполагаемый вор задержан и находится под стражей. Полицейские продолжают проверять его на причастность к аналогичным преступлениям.