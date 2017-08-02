Владелец "Нивы" попал в поле зрения самарских активистов "Ночного патруля" - те передали полиции информацию о предположительно пьяном автомобилисте. Сотрудники ГИБДД остановили мужчину, который, действительно, был нетрезв. У него были явные признаки опьянения: неустойчивость позы, шаткая походка и неадекватное поведение. От медосвидетельствования водитель отказался. При этом оказывал полицейским сопротивление, оскорблял инспекторов и несколько раз пытался скрыться, рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось при проверке по базе, автовладелец получил первое водительское удостоверение всего 3 месяца назад, однако уже 63 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

В отношении водителя собрали административный материал за непрохождение водителем медицинского освидетельствования на состояние опьяненья, применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти, а также за мелкое хулиганство.