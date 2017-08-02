Владелец "Нивы" попал в поле зрения самарских активистов "Ночного патруля" - те передали полиции информацию о предположительно пьяном автомобилисте. Сотрудники ГИБДД остановили мужчину, который, действительно, был нетрезв. У него были явные признаки опьянения: неустойчивость позы, шаткая походка и неадекватное поведение. От медосвидетельствования водитель отказался. При этом оказывал полицейским сопротивление, оскорблял инспекторов и несколько раз пытался скрыться, рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Как выяснилось при проверке по базе, автовладелец получил первое водительское удостоверение всего 3 месяца назад, однако уже 63 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
В отношении водителя собрали административный материал за непрохождение водителем медицинского освидетельствования на состояние опьяненья, применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти, а также за мелкое хулиганство.
Это объединяющее событие, поэтому надо объединиться...
Курс астрономии появится в школьной программе с 1-го сентября...
Например, укомплектованность штата в тольяттинском медгородке – 62%...
Санитарные врачи выявили несоответствие качества воды требованиям СанПиН...
Хорошие арбузы — чаще средние по размерам...
Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов 14,7 млн евро...
Местные СМИ ссылаются на соответствующее заявление главы города Сергея Анташева...