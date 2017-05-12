45-летний гражданин Узбекистана подозревается в торговле людьми. Он забирал у них паспорта и нелегально переправлял через границу. Сотрудники прокуратуры проводили проверку на оном из предприятий Чапаевска и задержали мужчину.
На основании ст. 61 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Республику Узбекистан.
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