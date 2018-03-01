Операцию в медицинской фирме областной столицы провели сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов СОБР «Омега». Руководитель и его помощница совершали хищения денег клиентов под видом оказания высококвалифицированной медицинской помощи.

Злоумышленники убеждали пожилых граждан в наличии у них опасных заболеваний и предлагали схему лечения, разумеется, платного. Они знали, что предлагаемые ими услуги не оказывают никакого эффекта на физическое здоровье клиентов.

В настоящее время установлены более 25 потерпевших пенсионного возраста. Причиненный материальный ущерб, предварительно, составил более 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.