Операцию в медицинской фирме областной столицы провели сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов СОБР «Омега». Руководитель и его помощница совершали хищения денег клиентов под видом оказания высококвалифицированной медицинской помощи.
Злоумышленники убеждали пожилых граждан в наличии у них опасных заболеваний и предлагали схему лечения, разумеется, платного. Они знали, что предлагаемые ими услуги не оказывают никакого эффекта на физическое здоровье клиентов.
В настоящее время установлены более 25 потерпевших пенсионного возраста. Причиненный материальный ущерб, предварительно, составил более 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.
Его «Приора» привлекла внимание сотрудников Росгвардии, патрулировавших Автозаводский район
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Об этом сообщили сегодня в ОАО «РЖД».