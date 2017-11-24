В операции, помимо полиции, принимали участие сотрудники Авиационного отряда и бойцы спецназа Росгвардии. Как установили оперативники, преступники готовились осуществить незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод в Красноармейском районе.
По предварительным данным, с помощью специальной техники подозреваемые готовили отвод, через который похищенная нефть должна поступать на территорию нефтедобывающего комплекса и в дальнейшем вывозиться автобойлерной техникой под видом добываемого сырья.
Довести свой преступный умысел до конца пятерка расхитителей не смогла, всех задержали стражи правопорядка. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанных к совершению аналогичных противоправных деяний.
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