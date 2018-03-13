Деятельность организации «Джамаат Ансуроллох запрещена на территории Таджикистана. Как сообщил источник в правоохранительных органах, мужчина находился в международном розыске.

Проживал задержанный в Самарском регионе по подложным документам. Сейчас выясняется, удалось ли главарю террористической ячейки завербовать в области своих сторонников.