Деятельность организации «Джамаат Ансуроллох запрещена на территории Таджикистана. Как сообщил источник в правоохранительных органах, мужчина находился в международном розыске.
Проживал задержанный в Самарском регионе по подложным документам. Сейчас выясняется, удалось ли главарю террористической ячейки завербовать в области своих сторонников.
Источник Российская газета
В них содержались ложные сведения об оказании услуг по организации обучения и стажировки работников
Совсем недавно в надзорном органе города говорили о недостаточной работе подрядных организаций по уборке снега
Болельщики смогут приобрести их в порядке живой очереди с 13 марта до 3 апреля
Заключительный этап конкурса красоты, творчества и интеллекта пройдет в драматическом театре «Колесо».
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