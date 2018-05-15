слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
15 мая 2018
09:13:09

В Самаре 19 мая откроют музей Эльдара Рязанова

В этом доме народный артист СССР провёл первый месяц своей жизни, сюда же он вернулся в августе 1941 года. Центральное место в экспозиции занимает мемориальная комната семьи режиссёра, восстановленная в её первоначальных границах и наполненная предметами, передающими атмосферу того времени, когда в ней жил Рязанов.

На  втором этаже будет располагаться экспозиция, посвящённая творчеству режиссёра. На третьем появится кинозал на 100 мест, где будут показывать его фильмы. Эльдар Рязанов скончался 30 ноября 2015 года в возрасте 88 лет. Он - автор фильмов «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или с лёгким паром», «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс» и других.

Источник Говорит Москва




Последние новости Тольятти

16 мая
6:59
Коммунальная авария в Тольятти стала темой федеральных новостей

Из-под земли забил фонтан высотой с многоэтажку

15 мая
13:35
В Тольятти из окна квартиры на 4-ом этаже выпал ребенок

Как сообщили следственные органы губернии, это случилось накануне в Автозаводском районе

15 мая
12:28
В Тольятти продолжается ремонт дорог: новые подробности

На большинстве автомагистралей уже уложен выравнивающий слой

15 мая
12:25
Две тольяттинские спортсменки в составе сборной России готовятся к чемпионату Европы по плаванию

Это Софья Чичайкина и Анастасия Гуженкова

15 мая
11:55
Сегодня торжественно откроют Крымский мост

Максимальная скорость – 90 км/ч, остановка запрещена.

15 мая
11:35
Тольятти готовится к приему участников и болельщиков Чемпионата мира по футболу

Всего 30 дней остается до старта мундиаля

15 мая
11:25
В России предлагают ввести ежемесячные выплаты ветеранам

В базу данных Госдумы внесен соответствующий законопроект.


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+