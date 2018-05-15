В этом доме народный артист СССР провёл первый месяц своей жизни, сюда же он вернулся в августе 1941 года. Центральное место в экспозиции занимает мемориальная комната семьи режиссёра, восстановленная в её первоначальных границах и наполненная предметами, передающими атмосферу того времени, когда в ней жил Рязанов.

На втором этаже будет располагаться экспозиция, посвящённая творчеству режиссёра. На третьем появится кинозал на 100 мест, где будут показывать его фильмы. Эльдар Рязанов скончался 30 ноября 2015 года в возрасте 88 лет. Он - автор фильмов «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или с лёгким паром», «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс» и других.