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15 мая 2018
09:12:17

В Самарской области задержали банду, которая воровала из салонов сотовой связи

Серия краж по всему региону была зафиксирована в марте – апреле. Как установили полицейские, злоумышленники, на лицах которых были маски, ночью, взламывая затворы на дверях или окнах, заходили в торговые точки и уносили дорогие телефоны. Причиненный ущерб превысил 1 миллион рублей. Выяснилось, что промышляли три уроженца соседней республики.

При задержании они оказали активное сопротивление полицейским. При обыске у мужчин нашли маски, перчатки и камуфлированную одежду, которые использовались при совершении нападений, а также похищенные сотовые телефоны. Полицейские подозревают, что преступники причастны к совершению 14-ти краж из салонов сотовой связи.

Известно, что злоумышленники нигде не работают, двое ранее судимы за совершение имущественных преступлений. В настоящее время в отношении всех троих возбуждены уголовные дела. Двоим избрана мера пресечения в виде ареста, одному – подписка о невыезде.




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