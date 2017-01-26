Среди 19 жителей одной из соседних республик 9 оказались нарушителями миграционного законодательства Российской Федерации. Полицейские выяснили это при проверке документов и составили административные протоколы.

Материалы были направлены в Красноярский районный суд, который назначил правонарушителям штрафы в размере 3000 рублей. Кроме всех девятерых ждет выдворение за пределы Российской Федерации.