Среди 19 жителей одной из соседних республик 9 оказались нарушителями миграционного законодательства Российской Федерации. Полицейские выяснили это при проверке документов и составили административные протоколы.
Материалы были направлены в Красноярский районный суд, который назначил правонарушителям штрафы в размере 3000 рублей. Кроме всех девятерых ждет выдворение за пределы Российской Федерации.
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