C 1 июля 2019 года жителям губернии придется платить в 1,5 раза больше. Минимальный взнос за квадратный метр в многоквартирном доме составит 8,56 рублей, независимо от этажности.

Соответствующий документ появился на сайте министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. Сумма в квитанциях на капитальный ремонт у тольяттинцев вырастет на 30-60%.

При этом ждать капитального ремонта своих домов многим жителям региона придется до 2055 года, отмечает «КП-Самара».