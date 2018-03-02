В бутылки с этикетками известных брендов разливалась суррогатная спиртосодержащая жидкость, которая, как показала экспертиза, не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Цех находился в Кировском районе областной столицы в подсобном помещении жилого дома. Реализация фальсифицированной продукции осуществлялась в торговой точке, расположенной в Красноглинском районе.

Во время обыска полицейские изъяли почти 4 тысячи литров спиртосодержащей жидкости, оборудование для производства, поддельные акцизные марки, упаковочный материал, а также крышки для бутылок. Установлено, что к противоправной деятельности причастен 47-летний местный житель.

Возбуждено несколько уголовных дел. Мужчина может отправиться в тюрьму на срок до двух лет.