В бутылки с этикетками известных брендов разливалась суррогатная спиртосодержащая жидкость, которая, как показала экспертиза, не соответствует требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Цех находился в Кировском районе областной столицы в подсобном помещении жилого дома. Реализация фальсифицированной продукции осуществлялась в торговой точке, расположенной в Красноглинском районе.
Во время обыска полицейские изъяли почти 4 тысячи литров спиртосодержащей жидкости, оборудование для производства, поддельные акцизные марки, упаковочный материал, а также крышки для бутылок. Установлено, что к противоправной деятельности причастен 47-летний местный житель.
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