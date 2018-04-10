На территории овощной базы сотрудники таможни и Россельхознадзора в рамках рейда обнаружили 48 ящиков в количестве 288 килограммов. Они хранились и предлагались к продаже. На коробках с овощами значилась страна происхождения Турция.
Для некоторых турецких предприятий ввоз томатов в Россию разрешен, однако указанная на этикетке организация-производитель в реестр разрешенных не входит. Проверяющие составили акты об изъятии и уничтожении. Томаты отправили в утиль здесь же, на базе, в присутствии владельцев.
Фото: таможня Самарской области
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