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10 апреля 2018
11:33:09

В Самарской области выявили очередную партию запрещенных томатов

На территории овощной базы сотрудники таможни и Россельхознадзора в рамках рейда обнаружили 48 ящиков в количестве 288 килограммов. Они хранились и предлагались к продаже. На коробках с овощами значилась страна происхождения Турция.

Для некоторых турецких предприятий ввоз томатов в Россию разрешен, однако указанная на этикетке организация-производитель в реестр разрешенных не входит. Проверяющие составили акты об изъятии и уничтожении. Томаты отправили в утиль  здесь же, на базе, в присутствии владельцев.

Фото: таможня Самарской области

 




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