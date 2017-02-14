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14 февраля 2017
15:58:14

В Самарской области вводятся ограничения для тяжеловесов на дорогах

Как сообщили в правительстве региона, в связи с необходимостью обеспечения сохранности дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями в Самарской области с 1 апреля вводится временное ограничение движения:

с 1 апреля по 30 апреля 2017 года для транспортных средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7,0 тонн, на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области;

с 20 мая по 31 августа 2017 года для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области с асфальтобетонным покрытием, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории Российской Федерации, при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Временные ограничения движения в весенний и летний периоды не распространяется на международные перевозки грузов, на пассажирские автобусные перевозки, на перевозки продуктов, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов и некоторые другие виды перевозок.




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