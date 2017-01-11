Пятисекционный 15-этажный жилой дом в Самаре — один из самых больших объектов незавершенного строительства в регионе как по количеству квартир — 326, так и по числу обманутых дольщиков — 234 собственника. Жилая площадь дома составляет 18 896 квадратных метров. В незавершенном состоянии дом находился более 10 лет. Уже в ближайшее время начнется процесс передачи квартир дольщикам.
По сообщению областного правительства, на 10 января 2017 г. в перечень проблемных объектов, для строительства которых привлекались деньги граждан, включены 50 объектов. В Самаре находится 38 проблемных объектов, по 28-и из которых ситуация урегулирована, и объекты переданы новому инвестору-застройщику.
В Тольятти новый инвестор-застройщик привлечен для завершения строительства 4 проблемных объектов из 6 имеющихся.
Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения
Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Ролик публикует на youtube.ru телеканал "360"
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