ДТП произошло в эти выходные на 47 км трассы “Самара- Бугуруслан”. По версии полицейских, мужчина, сидевший за рулем ВАЗ 2112, не справился с управлением при выполнении обгона. Машина выскочила на «встречку», где как раз двигалась иномарка. Произошло лобовое столкновение.
Оба водителя в результате аварии получили травмы и были госпитализированы. Сотрудниками полиции по факту ДТП проводятся проверку.
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