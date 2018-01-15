ДТП произошло в эти выходные на 47 км трассы “Самара- Бугуруслан”. По версии полицейских, мужчина, сидевший за рулем ВАЗ 2112, не справился с управлением при выполнении обгона. Машина выскочила на «встречку», где как раз двигалась иномарка. Произошло лобовое столкновение.

Оба водителя в результате аварии получили травмы и были госпитализированы. Сотрудниками полиции по факту ДТП проводятся проверку.