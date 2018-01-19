Мужчина, сидевший за рулем легковушки, выехал на «встречку» на трассе «Волжский - Курумоч» и не смог избежать лобового столкновения с иномаркой. ДТП произошло накануне днем. Скончалась на месте и сидевшая рядом с ним в салоне женщина.
С травмами различной степени тяжести госпитализированы молодой человек и девушка, также ехавшие в отечественной машине. Про водителя «Мерседеса» в полиции региона не сообщили, сейчас по факту этой аварии проводится проверка.
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