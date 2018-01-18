Он фигурировал сразу в 17 исполнительных производствах на общую сумму 52 тысячи рублей – долгое время не платил за электроэнергию, налоги, штрафы ГИБДД, старательно избегал встречи с судебными приставами. Мужчину остановили инспекторы ДПС, проверили по базе и установили, что нарушитель очень много должен.

Гражданина доставили в службу приставов, где он полностью погасил 15 штрафов. Для взыскания оставшихся 46 тысяч рублей пришлось арестовать автомобиль. Если мужчина не заплатит, машину продадут в счет уплаты долга.