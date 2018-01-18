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18 января 2018
12:57:57

В Самарской области водитель, нарушивший ПДД, оказался злостным должником

Он фигурировал сразу в 17 исполнительных производствах на общую сумму 52 тысячи рублей – долгое время не платил за электроэнергию, налоги, штрафы ГИБДД, старательно избегал встречи с судебными приставами. Мужчину остановили инспекторы ДПС, проверили по базе и установили, что нарушитель очень много должен.

Гражданина доставили в службу приставов,  где он полностью погасил 15 штрафов.  Для взыскания оставшихся 46 тысяч рублей пришлось арестовать автомобиль. Если мужчина не заплатит, машину продадут в счет уплаты долга.




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